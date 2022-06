Compensare la carburanti in suma fixa de 50 de bani - Se aplica direct la pompa

Premierul Nicolae Ciuca anunta, dupa sedinta de Guvern, referitor la cresterea preturilor la carburanti, ca s-a decis o compensare in suma fixa de 50 de bani ce se va aplica direct la pompa."Am identificat impreuna cu specialistii o solutie de compensare in suma fixa de 50 de bani care se va aplica direct la pompa. In sprijinul parteneriatului dintre societatea civila si Guvern, intre Guvern si populatie, precum si mediul de afaceri am luat decizia sa aplicam aceasta masura, o masura care a ... citeste toata stirea