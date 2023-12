Poloistii echipei CSM Oradea nu pot scapa de complexul stelist al ultimilor ani. Desi s-au dus increzatori in propriile forte la jocul din ultima etapa a turului de campionat din Superliga Nationala, joc programat vineri seara, de Ziua Nationala, in bazinul echipei bucurestene, jucatorii echipei bihorene au trebuit sa se recunoasca invinsi si de aceasta data in fata Stelei.Militarii s-au impus acum cu scorul de 7-5 si raman neinvinsi in editia 2023-2024 a campionatului intern. In schimb, ... citeste toata stirea