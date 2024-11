Concertele de Craciun, o sarbatoare a traditiilor bihorene - "Bihorul Colinda", editia a III-a

Editia a III-a a proiectului "Bihorul Colinda" incepe, anul acesta, in 2 decembrie, cu evenimente dedicate promovarii traditiilor si obiceiurilor de Craciun din judetul Bihor. Acest demers are ca obiectiv valorificarea patrimoniului cultural local si implicarea comunitatilor in pastrarea si transmiterea obiceiurilor autentice.Vicepresedintele Consilliului Judetean Bihor, Mircea Malan, a prezentat editia din acest an in cadrul unei conferinte de presa sustinuta vineri, alaturi de partenerii ... citește toată știrea