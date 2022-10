Conducerea Primariei Oradea a prezentat raportul de activitate - Bilant la jumatate de mandat

Primarul Florin Birta, viceprimarul Marcel Dragos si fost viceprimar, actual senator Arina Mos au prezentat, ieri, intr-o conferinta de presa, raportul de activitate la jumatatea mandatului, trecand in revista proiectele derulate de municipalitate in ultimii doi ani."Au fost doi ani plini de provocari, in care ne-am luptat si cu pandemia si cu efectele razboiului din Ucraina", a declarat primarul Florin Birta, mentionand, totodata, ca in primii doi ani ai mandatului au fost continuate marile ... citeste toata stirea