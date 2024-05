Conferinta-spectacol de Toni Grecu - Umor, prostie si fake news din '89 pana azi

Muzeul Esarii Crisurilor Oradea sarbatoreste, in 18 mai, Ziua Internationala a Muzeelor, desfasurata sub egida ICOM cu tema: "Muzee pentru educatie si cercetare".Publicul este invitat la Muzeul Esarii Crisurilor (Str. Armatei Romane nr. 1/A), in 18 mai, de la ora 17.00, pentru a participa la conferinta-spectacol "Umor, prostie si fake news din '89 pana azi", al carei autor este Toni Grecu si care va fi sustinuta de Toni Grecu si Doru Antonesi. Evenimentul face parte din Conferintele Dilema la ... citește toată știrea