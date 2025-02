Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest - Au fost alesi reprezentantii judetului

Primarii din judetul Bihor si-au ales joi, 6 februarie, reprezentantii in Consiliul pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (ADR Nord-Vest). Votul s-a desfasurat in sala de sedinte a Consiliului Judetean Bihor, fiind prezenti 74 din cei 101 de primari din Bihor.Primarii prezenti au ales cate un reprezentant din partea municipiilor, oraselor si comunelor, presedintele Consiliului Judetean Bihor, Mircea Malan, fiind membru de drept in Consiliul Regional.La nivelul ... citește toată știrea