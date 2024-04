Construit pe Dealul Vantului din Oradea - Radarul meteo este functional

Noul radar meteo Doppler de pe Dealul Vantului - Oradea este functional, permitand supravegherea meteorologica completa a unei zone geografice circulare cu o raza de pana la 400 km in jurul amplasamentului.Receptia lucrarilor de construire a turnului radar, precum si receptia cantitativ-calitativa finala si de punere in functiune a echipamentelor livrate pentru sistemul radar din amplasament a avut loc luni, 15 aprilie.Lucrarile au fost realizate in baza Contractului de achizitie publica de ... citește toată știrea