Controlul calatorilor va fi eliminat la 40 de puncte de trecere a frontierei - Trecere libera!

Politia de Frontiera Romana este pregatita sa intre in Spatiul Schengen si cu frontierele terestre de la 1 ianuarie 2025, cand controlul va fi eliminat la 40 de puncte de trecere a frontierei - cu specific rutier, feroviar si portuar. Sase puncte, feroviare si rutiere, vor fi inchise si in Bihor, trecerea devenind libera."Incepand cu 1 ianuarie 2025, la frontiera interna a Romaniei, respectiv la granita cu Ungaria si Bulgaria, se elimina controlul de frontiera, sens in care toate persoanele ... citește toată știrea