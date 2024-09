Cristian Derecichei, de la ACS Dac Judo Magesti, campion national de judo U12

In perioada 13-15 septembrie, la Sala Sporturilor "Trivale" din Pitesti, a avut loc Campionatul National de judo U12, care a reunit circa 400 de copii din toata tara.Printre cluburile bihorene participante s-a numarat si ACS Dac Judo Magesti, care si-a trecut in cont o medalie de aur prin Cristian Derecichei (60 kg), pregatit chiar de tatal sau, Cristian Derecichei senior."Este primul titlu de campion al clubului nostru. Am inceput ca un club mic, de familie, unde toti cei cinci copii ai ... citește toată știrea