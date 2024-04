Crisul Santandrei a reusit surpriza la Satu Mare, iar Lotus Baile Felix a remizat acasa cu Minaur Baia Mare

Fotbalistii de la Crisul Santandrei au inceput foarte bine faza play-off a campionatului Ligii a III-a. In Seria a 10-a, jucatorii pregatiti de Gheorghe Ghit au reusit surpriza in etapa de sambata, impunandu-se la Satu Mare, pe terenul echipei de pe locul 2, CSM Olimpia, cu scorul de 2-1.La pauza bihorenii conduceau cu 1-0, prin golul marcat de Robert Popescu in minutul 15, iar in repriza a doua ei chiar si-au marit avantajul dupa reusita lui Constantin Trip din minutul 70.Peste trei minute, ... citește toată știrea