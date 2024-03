Crisul Santandrei s-a impus cu 2-1 pe terenul echipei Sanatatea Cluj si a urcat pe locul 3

Fotbalistii de la Crisul Santandrei au inceput foarte bine noul an, reusind sa se impuna, vineri, in primul joc oficial din 2024, in deplasarea de la Cluj Napoca, pe terenul echipei locale Sanatatea.Chiar si fara doi dintre jucatorii sai de baza, Ioan Hora si Ionut Ban, ambii suspendati pentru acest joc, cei de la Crisul Santandrei au reusit sa inscrie de doua ori si, astfel, sa obtina victoria cu 2-1. Este vorba despre o victorie foarte importanta, care momentan ii urca pe locul 3 in ... citește toată știrea