CS Crisul s-a impus la pas in turneul de la Arad al CN polo juniori III

Echipa de polo juniori III a clubului Crisul Oradea s-a impus in toate cele sapte jocuri pe care le-a disputat la turneul final cu numarul 3 din cadrul Campionatului National, care s-a desfasurat la Arad, in perioada 13-16 mai.Echipa pregatita de Ciprian Cimpianu a obtinut sase victorii clare, impunandu-se la limita doar in meciul cu CSA Steaua. Mai intai, trupa oradeana a depasit cu 14-1 formatia Corona Brasov, apoi a castigat cu 30-2 duelul cu CSS Steaua, dupa care a venit meciul cu CSA ... citeste toata stirea