CS Diosig a invins cu 5-0 echipa Academica Recea si este la un pas de Liga a III-a

Fotbalistii de la CS Diosig au luat o optiune serioasa pentru promovarea in Liga a III-a, dupa ce duminica seara s-au impus clar pe teren propriu, cu scorul de 5-0, in fata campioanei judetului Maramures, Academica Recea.Meciul, care a contat pentru mansa I a barajului de promovare, a fost dominat clar de echipa bihoreana, care la pauza conducea cu 2-0 si care pe langa cele cinci goluri inscrise a mai trimis mingea in poarta de alte cateva ori, dar de fiecare data s-a semnalizat ofsaid. ... citește toată știrea