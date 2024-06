CS Diosig a promovat la pas in Liga a III-a: 4-0 in meciul cu Academia Recea

Fotbalistii de la CS Diosig au promovat in Liga a III-a, dupa ce, duminica, s-au impus clar si in deplasare, pe terenul echipei maramuresene Academica Recea, cu scorul de 4-0, in mansa retur a barajului de accedere in esalonul al treilea.Dupa ce in urma cu o saptamana si-au adjudecat la o diferenta categorica partida tur de pe teren propriu castigand cu 5-0, jucatorii campioanei judetului Bihor porneau ca mari favoriti si in jocul retur, din Maramures.Calculele hartiei au fost depasite, ... citește toată știrea