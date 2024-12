CSM a castigat clar, cu 20-7, derby-ul local la polo, cu CSU Oradea

Formatia CSM Oradea s-a impus sambata cu scorul de 20-7 in fata concitadinei CSU Oradea, in derby-ul local la polo, care a contat pentru etapa a 9-a a campionatului Superligii Nationale.Antrenorul Petar Kovacevic a menajat cativa dintre jucatorii de baza ai CSM-ului, capitanul Tiberiu Negrean, jucatorul Petar Velkic, dar nici portarul Lazar Dobozanov neregasindu-se in lotul pentru aceasta disputa, ce a avut loc la Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu.Chiar daca li s-a dat mai mult credit ... citește toată știrea