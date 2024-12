CSM CSU Oradea a cedat jocul din Grecia cu PAOK Salonic, cu scorul de 68-73, in FIBA Europe Cup

Cu anumite probleme de lot, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au intrerupt seria succeselor din ultima perioada, dupa ce au cedat joi seara in deplasare, in Grecia, pe terenul celor de la PAOK Mateco Salonic.Meciul, care a contat pentru etapa a 2-a din TOP 16 FIBA Europe Cup, s-a incheiat cu scorul de 73-68 in favoarea echipe gazda, care a condus si la pauza mare cu 40-31.Fara Rolland Torok si Donatas Tarolis, accidentati, care nici macar nu au facut deplasarea, dar cu Sayeed Pridgett ... citește toată știrea