CSM CSU Oradea a invins cu 98-87 echipa CSM Corona Brasov si si-a consolidat locul 2 in Liga Nationala

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au castigat la o diferenta de 11 puncte meciul pe care l-au sustinut duminica seara pe teren propriu in compania celor de la CSM Corona Brasov, in runda 21 din Liga Nationala.Desfasurat la Oradea Arena, jocul a fost castigat de ros-albastri cu scorul de 98-87, iar astfel bihorenii au bifat a 9-a victorie din Grupa locurilor 1-10, unde se afla pe locul 2.Primul sfert a fost destul de echilibrat, dar in prima pauza CSM CSU conducea cu 29-26.Jon Arledge ... citește toată știrea