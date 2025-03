CSM CSU Oradea a invins Rapid Bucuresti si a bifat cea de-a 20-a victorie in Liga Nationala!

Dupa un joc interesant si complicat in primele doua sferturi pentru echipa bihoreana, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea s-au impus vineri seara la o diferenta de 13 puncte in duelul de pe teren propriu cu Rapid Bucuresti.Meciul, care s-a desfasurat in Oradea Arena si care a contat pentru etapa a 22-a a Ligii Nationale, s-a incheiat cu scorul de 86-73, dupa ce insa in primele doua sferturi ros-albastrii nu s-au regasit si au avut mari probleme.Giulestenii, care veneau de pe locul 6 la ... citește toată știrea