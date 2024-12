CSM CSU Oradea a marcat peste o suta de puncte la Galati si a obtinut a 13-a victorie in actuala editie a Ligii Nationale

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au obtinut sambata seara o noua victorie in cadrul campionatului Ligii Nationale. Evoluand la Galati, in cadrul celei de-a 13-a etape a sezonului regulat, ros-albastrii s-au impus in fata gazdelor de la CSM cu scorul de 104-87 si au ramas neinvinsi si cu punctaj maxim in fruntea clasamentului.Elevii antrenorului Cristian Achim au inceput foarte bine jocul, instalandu-se la conducere inca din start si castigand primul sfert cu 29-18.In urmatoarele zece ... citește toată știrea