CSM CSU Oradea a obtinut prima victorie din noul an, dupa ce s-a impus dupa prelungiri la Targu Jiu (VIDEO)

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au obtinut sambata primul succes din noul an. Elevii antrenorului Cristian Achim au invins in deplasare, nu fara emotii insa, echipa CSM Targu Jiu, dupa prelungiri, cu scorul de 87-79.Jocul, care a contat pentru etapa a 17-a a campionatului Ligii Nationale, a debutat bine pentru gorjeni, care s-au instalat la conducere, dar replica oradeana nu a intarziat sa apara. Mai mult, CSM CSU s-a instalat la conducere si a intrat in avantaj in prima pauza cu scorul ... citeste toata stirea