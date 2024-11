CSM CSU Oradea a pierdut cu 78-80 la Pitesti, dar s-a calificat de pe primul loc in Top 16 FIBA Europe Cup

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au intrerupt miercuri seara seria victoriilor, dupa ce au cedat in deplasare, la Pitesti, in fata celor de la FC Arges, intr-un meci ce a contat pentru ultima etapa din Grupa E a FIBA Europe Cup.Jocul nu a avut insa vreo miza pentru ros-albastri, care aveau asigurat locul 1 in grupa cu doua etape inainte de finalul acesteia. Argesul si-a mai jucat insa o sansa, in cele din urma s-a impus cu scorul de 80-78, a ocupat locul 2 in grupa, dar tot nu s-a ... citește toată știrea