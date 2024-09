CSM CSU Oradea debuteaza cu Steaua, la Oradea Arena, in noua editie a Ligii Nationale

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea debuteaza pe teren propriu, miercuri seara, in noua editie a campionatului Ligii Nationale. Astfel, de la ora 18, la Oradea Arena, bihorenii vor primi replica formatiei Steaua Bucuresti, in prima etapa a sezonului regulat.Desi este un duel care opune vicecampioana si o echipa nou promovata, meciul dintre CSM CSU Oradea si Steaua Bucuresti are si o alta conotatie. Astfel, va opune una dintre cele mai succes echipe din baschetul romanesc din ultimii ani, CSM ... citește toată știrea