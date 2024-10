CSM CSU Oradea debuteaza in FIBA Europe Cup. Meciul are loc miercuri seara la Oradea Arena

Dupa ce n-a reusit sa se califice in grupele Basketball Champions League, echipa oradeana de baschet CSM CSU debuteaza miercuri in noua editie a FIBA Europe Cup, intr-un meci care va avea loc la Oradea Arena.Adversarii oradenilor sunt polonezii de la PGE Spojnia Stargard. In prezentarea pe care clubul oradean le-o face adversarilor din orasul Stargard se arata ca acestia s-au clasat pe locul 8 in campionatul Poloniei, in sezonul 2023/2024, si au ajuns pana in semifinalele Cupei Poloniei. In ... citește toată știrea