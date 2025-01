CSM CSU Oradea debuteaza in noul an cu un meci important pe teren propriu in cupele europene

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea disputa miercuri seara primul joc din noul an calendaristic. Ros-albastrii incep 2025 cu o partida in cadrul cupelor europene. Este vorba despre meciul cu formatia BC Kalev/Cramo din Estonia.Meciul conteaza pentru cea de-a treia etapa a Grupei M din TOP 16 FIBA Europe Cup si se va desfasura la Oradea Arena, incepand cu ora 19.Se anunta un joc foarte important pentru ambele combatante in tentativa lor de a-si apropia calificarea.Dupa primele doua etape ... citește toată știrea