CSM CSU Oradea incepe duminica seria disputelor cu U BT Cluj din finala Ligii Nationale de baschet masculin

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea incep duminica, in deplasare, seria jocurilor din finala Ligii Nationale, cu U BT Cluj. Oradenii se afla pentru a saptea oara intr-o finala.Ultimul act al campionatului intern de baschet masculin are loc dupa sistemul cel mai bun din sapte confruntari.Primele doua dintre acestea sunt programate la Cluj Napoca, pe terenul echipei care a incheiat sezonul regulat pe prima pozitie. Duminica, de la ora 17, in BT Arena este programat primul joc, apoi, marti, ... citește toată știrea