CSM CSU Oradea intalneste CSO Voluntari, intr-o reeditare a semifinalei din sezonul trecut

Dupa victoria din debutul grupelor FIBA Europe Cup, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea isi continua parcursul din actualul sezon competitional tot pe teren propriu, cu un joc programat in campionat, in compania celor de la CSO Voluntari, sambata cu incepere de la ora 17:15, la Oradea Arena.Programat in runda cu numarul 4 din Liga Nationala, jocul dintre cele doua formatii se anunta derby-ul etapei din acest sfarsit de saptamana, urmand a se intalni doua echipe aflate in partea superioara a ... citește toată știrea