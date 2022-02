CSM CSU Oradea joaca miercuri pentru calificarea in sferturile FIBA Europe Cup

Formatia de baschet masculin CSM CSU Oradea va disputa miercuri seara jocul retur cu polonezii de la Trefl Sopot, in cadrul etapei a 6-a din Grupa K a FIBA Europe Cup.Partida se va desfasura la Arena Antonio Alexe, de la ora 19.Sambata seara, in turul confruntarii, vicecampionii Romaniei s-au impus cu scorul de 83-73, reusind sa obtina astfel cea de-a treia victorie din grupa si sa faca un pas mare spre calificare.In schimb, in urma acelui rezultat, formatia Trefl Sopot si-a pierdut orice ... citeste toata stirea