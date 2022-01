CSM CSU Oradea joaca miercuri seara in deplasare cu Benfica Lisabona

Dupa victoria de la Targu Jiu, obtinuta in prelungiri, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea isi indreapta atentia asupra primului joc din 2022 din FIBA Europe Cup. Miercuri seara ei vor juca la Lisabona, cu Benfica, intr-o partida ce va conta pentru etapa a 4-a a Grupei K.Va fi cel de-al treilea meci pe care "ros-albastrii" il vor sustine in acest sezon in Portugalia, dupa disputele cu FC Porto si Sporting Lisabona.Desi jocul va opune doua formatii cu situatii in clasament diametral opuse, ... citeste toata stirea