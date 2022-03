CSM CSU Oradea l-a legitimat pe jucatorul sarb Strahinja Jovanovic

Conducerea clubului CSM Oradea anunta ca a mai legitimat un jucator la echipa de baschet CSM CSU. Este vorba despre sarbul Strahinja Jovanovic.Inalt de 1.85 metri si in varsta de 25 de ani, acesta se intoarce in Romania dupa ce in sezonul 2019-2020 a jucat la Steaua Bucuresti.Strahinja Jovanovic evolueaza la pozitia 1 si vine in Liga Nationala dupa aproape doi ani petrecuti in Polonia. El a jucat pentru Slask Wrocklaw in sezonul 2020-2021, echipa cu care a cucerit medalia de bronz.A ... citeste toata stirea