CSM CSU Oradea lupta pentru cea de-a opta finala de Cupa Romaniei la baschet

Dupa ce au trecut de CSM Targu Mures, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea intalnesc sambata echipa Rapid Bucuresti, in semifinalele Cupei Romaniei de la Cluj Napoca. Partida va avea loc sambata de la ora 17:30, in BT Arena.Va fi cea de-a doua intalnire in acest sezon intre CSM CSU Oradea si Rapid Bucuresti, dupa ce pe 29 ianuarie, la Bucuresti, in Liga Nationala, oradenii s-au impus cu scorul de 86-69.Daca joi, in sferturi, CSM CSU Oradea a eliminat echipa mureseana, dupa ce a invins-o cu ... citește toată știrea