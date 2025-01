CSM CSU Oradea primeste vizita campioanei U BT Cluj, intr-un nou derby al baschetului masculin romanesc

Cele mai bune echipe din baschetul masculin romanesc, CSM CSU Oradea si U BT Cluj Napoca se vor intalni din nou, intr-un joc programat de aceasta data la Oradea Arena, sambata seara, intr-un joc ce va conta pentru cea de-a 17-a etapa a campionatului Ligii Nationale.Se anunta un nou duel atractiv intre doua echipe care sunt angrenate si in cupele europene si care chiar vin dupa deplasari solicitante in competitiile continentale.Daca anii trecuti clujenii erau in fata in clasament, de aceasta ... citește toată știrea