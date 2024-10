CSM CSU Oradea revine azi in Arena Antonio Alexe, pentru jocul cu CSM Constanta

Suporterii echipei de baschet CSM CSU Oradea isi vor sustine favoritii la Arena Antonio Alexe in meciul din acest weekend, programat sambata seara, de la ora 18, in compania celor de la CSM Constanta.Jocul, care conteaza pentru etapa a 6-a a Ligii Nationale, se va desfasura in batrana sala oradeana si nu in cea noua, fiindca Oradea Arena este ocupata in acest weekend cu au alt eveniment.Partida de sambata va opune la Oradea doua echipe care reprezinta Romania in acest sezon in cupele ... citește toată știrea