CSM CSU Oradea revine pe teren propriu pentru jocul cu BC Parnu Sadam, din FIBA Europe Cup

Dupa doua partide disputate in deplasare, baschetbalistii de la CSM CSU Oradea revin pe teren propriu in aceasta saptamana, cand au programate doua jocuri in fata propriilor suporteri.Mai intai, miercuri seara, ros-albastrii vor juca in FIBA Europe Cup, in compania echipei estone BC Parnu Sadam, iar apoi, sambata, vor primi replica dinamovistilor in Liga Nationala.Meciul de miercuri este programat de la ora 19, in Oradea Arena, iar pentru CSM CSU nu mai are o miza deosebita, intrucat, se