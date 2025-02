CSM CSU Oradea s-a impus clar in Estonia, dar a terminat pe locul 3 si a parasit editia din acest an a cupelor europene

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au iesit cu fruntea sus din actuala editie a cupelor europene, dupa ce miercuri seara s-au impus in deplasare, pe terenul estonienilor de la BC Kalev/Cramo la o diferenta concludenta, cu scorul de 94-66.De altfel, aveau o singura sansa sa se califice mai departe in FIBA Europe Cup, sa castige acest meci ce a contat pentru etapa a 6-a a Grupei M din TOP 16 si sa astepte apoi ca in Franta PAOK Salonic s-o invinga pe Dijon.Elevii lui Cristian Achim si-au ... citește toată știrea