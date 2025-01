CSM CSU Oradea s-a impus pe terenul Stelei cu 82-77 si a obtinut prima victorie din noul an

Prima victorie in 2025 pentru baschetbalistii de la CSM CSU Oradea a venit sambata seara, cand bihorenii au evoluat la Bucuresti, pe terenul Stelei, in Liga Nationala.La capatul unui joc muncit, cu diferite fluctuatii in evolutie, elevii antrenorului Cristian Achim s-au impus cu scorul de 82-77 si raman pe primul loc, neinvinsi, in Liga Nationala. Astfel, a fost cea de-a 15-a victorie din 15 posibile pentru CSM CSU, care chiar si cu un joc mai putin disputat detine sefia clasamentului. ... citește toată știrea