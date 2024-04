CSM CSU Oradea s-a impus si la Constanta si s-a calificat in semifinalele Ligii Nationale de baschet

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea s-au calificat in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce, marti seara, au invins in deplasare formatia CSM CSU Constanta, in meciul cu numarul 3 al sferturilor de finala. Ros-albastrii s-au impus la malul marii cu scorul de 88-66 si astfel au dus raportul intalnirilor directe la 3-0.Cu toate ca nu a inceput foarte bine jocul, avand imprecizii in ambele faze, jucatorii pregatiti de antrenorul Cristian Achim au intrat in avantaj la prima pauza cu scorul de ... citește toată știrea