CSM CSU Oradea se desparte de Erick Neal, unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei!

Un anunt socant pentru fanii echipei de baschet masculin CSM CSU Oradea a fost facut miercuri pe site-ul oficial al clubului oradean: CSM a incheiat raporturile contractuale cu jucatorul Erick Neal. "Partile au convenit asupra unei solutii amiabile privind rezilierea angajamentului", se precizeaza in informare.Anuntul este surprinzator prin faptul ca Erick Neal era unul dintre cei mai indragiti jucatori ai echipei. El a jucat pentru CSM CSU Oradea 54 meciuri in Liga Nationala, 9 in Cupa ... citește toată știrea