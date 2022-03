CSM CSU Oradea se dueleaza vineri cu CSM VSKC Miercurea Ciuc, ultima clasata din Liga Nationala

Dupa infrangerea de la Bucuresti, cu Rapidul, formatia de baschet masculin CSM CSU Oradea se intoarce in fata suporterilor in acest sfarsit de saptamana, cand va sustine urmatorul meci din cadrul Ligii Nationale.Trupa bihoreana va evolua la Arena Antonio Alexe, vineri seara, in compania celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc. Jocul, care va debuta de la ora 19, va conta pentru etapa a 22-a a sezonului regulat si va fi transmis in direct la TV, pe DigiSport si LookSport, dar si online, pe FRB TV ... citeste toata stirea