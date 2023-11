Lotul echipei de baschet CSM CSU Oradea s-a intarit cu un jucator strain. Este vorba despre Jonathan Harold Arledge, un baschetbalist in varsta de 32 ani stabilit in capitala SUA, Washington DC, care evolueaza la pozitiile 4-5.Jucator de mana stanga, inalt de 2,07 metri, Arledge se afla la primul angajament in Romania. El a jucat ultima data in Coreea de Sud, pentru Goyang.In cariera sa, noul jucator al echipei oradene a mai trecut si pe la Boncourt (Elvetia), BA Latina si Piacenza (Italia), ... citeste toata stirea