CSM CSU Oradea si-a revenit si a invins Steaua in deplasare, cu scorul de 95-80 (VIDEO)

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea s-au razbunat, sambata, pe ultima infrangere suferita in campionat si au castigat meciul de la Bucuresti cu Steaua, din cadrul etapei a 27-a a Ligii Nationale.Partida a avut doua jumatati distincte, cu primele doua sferturi echilibrate, dar adjudecate de stelisti, respectiv cu ultimele doua avandu-i la timona pe jucatorii echipei bihorene, care s-au impus in final cu 15 puncte, scor 95-80.Cu acest prilej s-a produs si debutul in trupa oradeana a lui ... citeste toata stirea