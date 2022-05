CSM CSU Oradea va disputa finala mica a Ligii Nationale de baschet in companaia celor de la FC Arges

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea se vor duela cu cei de la FC Arges Pitesti pentru locul 3 - medaliile de bronz - din Liga Nationala.Daca oradenii au pierdut in semifinale cu 0-3 la general, in fata celor de la CSO Voluntari, pitestenii au fost intrecuti tot in trei partide in cealalta semifinala, de U BT Cluj. Ca urmare, cele doua invinse vor lupta pentru consolarea cu medaliile de bronz, intr-o confruntare care se va disputa dupa sistemul cel mai bun din trei partide.Inca nu s-au ... citeste toata stirea