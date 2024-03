CSM CSU Oradea vizeaza sambata revansa in fata Rapidului, dupa esecul din semifinalele Cupei Romaniei

Baschetbalistii de la CSM CSU Oradea au in acest sfarsit de saptamana un nou joc pe teren propriu. De aceasta data, vicecampioana va evolua in compania echipei Rapid Bucuresti, intr-un joc ce este programat sambata seara, de la ora 18:30, la Oradea Arena.Va fi o intalnire importanta intre cele doua echipe, dupa semifinala Cupei Romaniei de la Cluj, cand giulestenii s-au impus, in mod surprinzator pentru fanii oradeni. Tocmai de aceea, se doreste acum revansa, dar si adjudecarea altor doua ... citește toată știrea