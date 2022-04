CSM Oradea a fost invinsa de Steaua in semifinala Cupei Romaniei la polo

Poloistii de la CSM Oradea au fost invinsi, vineri seara, in semifinalele Cupei Romaniei, ratand prezenta in ultimul act al competitiei care in acest an se desfasoara la Alba Iulia.Dupa ce s-au clasat pe locul 2 in Grupa B, bihorenii au dat peste Steaua in penultimul act, campioana en-titre. Dupa un joc dificil pentru oradeni, Steaua s-a impus cu 10-6.Meciul a fost controlat de bucuresteni, care au marcat primele trei goluri ale partidei, dupa care s-au desprins chiar la cinci goluri, scor ... citeste toata stirea