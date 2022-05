CSM Oradea a incheiat pe locul 3 turneul de promovare in Liga Nationala la handbal

Handbalistii de la CSM Oradea au castigat, duminica, ultimul meci de la turneul de baraj pentru promovarea in Liga Nationala si s-au clasat pe locul 3 la acest turneu care s-a desfasurat la Ghimbav, in judetul Brasov.In ultima etapa, trupa bihoreana a intalnit echipa CSM Sighisoara, formatie pe care a avut-o adversara si in play-off-ul Diviziei A.Elevii antrenorului George Tautu s-au impus la o diferenta de sapte goluri, cu scorul de 25-18, dupa ce si la pauza conduceau cu 14-10.Dupa cum ... citeste toata stirea