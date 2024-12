CSM Oradea a invins Rapidul cu 20-15 si va juca finala Cupei Romaniei la polo, in compania Stelei

Poloistii de la CSM Oradea s-au calificat in finala editiei 2024-2025 a Cupei Romaniei, dupa ce, sambata seara, au invins echipa bucuresteana Rapid, cu scorul de 20-15.Meciul s-a disputat la Bazinul Muresul din Targu Mures, acolo unde are loc in aceste zile turneul Cupei Romaniei.Bihorenii s-au impus la o diferenta de cinci goluri in acest meci, dupa ce pe reprize s-a consemnat: 5-3, 6-4, 3-4 si 6-4.Elevii antrenorului Petar Kovacevic au inceput foarte bine partida, au marcat primele trei ... citește toată știrea