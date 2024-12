CSM Oradea a invins Steaua cu scorul de 15-11 si s-a calificat de pe primul loc in semifinalele Cupei Romaniei la polo

Poloistii de la CSM Oradea i-au invins din nou pe rivalii de la Steaua Bucuresti, de aceasta data in timpul regulamentar de joc. Succesul bihorenilor s-a consemnat vineri seara, la Targu Mures, in ultima etapa a Grupei A din cadrul Cupei Romaniei. CSM s-a impus cu scorul de 15-11 si a terminat grupa pe primul loc cu punctaj maxim.Pe reprize s-a consemnat: 4-3, 5-1, 3-3 si 3-4.S-a inregistrat o evolutie buna a elevilor antrenorilor Petar Kovacevic si Ciprian Cimpianu, care au controlat in ... citește toată știrea