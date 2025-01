CSM Oradea a ocupat locul 4 la puternicul turneu amical de handbal de la Baia Mare

Handbalistii de la CSM Oradea s-au intors de la puternicul turneu de pregatire care s-a desfasurat in perioada 24-26 ianuarie la Baia Mare si la care toate celelalte trei formatii prezente au fost prim-divizionare.Echipa oradeana, pregatita de antrenorii Cosmin Libert si Dan Pitigoi, a intalnit in semifinalele turneului programat in Sala Polivalenta Lascar Pana echipa gazda Minaur Baia Mare, in fata careia a trebuit sa se recunoasca invinsa cu scorul de 26-42.Apoi, in finala mica, ... citește toată știrea