CSM Oradea a pierdut cu 35-44 pe terenul liderului play-off-ului Diviziei A la handbal

Asa cum era de asteptat, handbalistii de la CSM Oradea au avut parte de un joc extrem de dificil, sambata, la Odorheiu Secuiesc, pe terenul liderului play-off-ului Diviziei A.Partida, care a contat pentru etapa a 10-a, a fost aprig disputata in prima sa parte, dar gazdele s-au desprins in partea a doua, iar la final s-au impus cu scorul de 44-35.Jocul a avut doua reprize diametral opuse. In prima a rezultat o confruntare foarte disputata, cu momente de superioritate din partea elevilor ... citește toată știrea