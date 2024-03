CSM Oradea a pierdut la Bucuresti cu Dinamo. Este al doilea esec din Superliga Nationala

Poloistii de la CSM Oradea au cedat meciul pe care l-au sustinut in weekend la Bucuresti, in compania celor de la Dinamo, in cadrul Superligii Nationale.Jocul, care a contat pentru penultima etapa a sezonului regulat, a avut loc sambata seara la Bazinul Dinamo si s-a incheiat cu scorul de 14-11 in favoarea formatiei gazda.Nu mai este o surpriza faptul ca dinamovistii sunt o formatie redutabila in acest sezon si, dupa ce au invins Steaua cu o saptamana inainte, au trecut acum si de echipa ... citește toată știrea