CSM Oradea a pierdut pe terenul ultimei clasate si a pierdut orice sansa de promovare in mod direct

Handbalistii de la CSM Oradea au cedat sambata jocul sustinut in deplasare, la Galati, pe terenul ultimei clasate din play-off-ul de promovare.Desi formatia galateana nu avea decat o singura victorie in aceasta faza a competitiei inaintea disputei, oradenii nu au reusit sa se impuna, permitandu-le gazdelor sa ajunga la al doilea succes din play-off. Jocul s-a incheiat cu scorul de 39-37 in favoarea celor de la CSU Galati.Meciul, care a contat pentru etapa a 12-a a play-off-ului Diviziei A,